CAN U20 : Le Sénégal inflige une humiliation à l’Égypte éliminée à domicile…

Les dieux du football sont décidément avec le Sénégal, de surcroît face à l’Égypte ! C’était écrit, les Lionceaux avaient toutes les armes en main pour imposer leur domination à la sélection égyptienne, ce samedi, au stade international du Caire. Les lionceaux ont littéralement donné une leçon de football à la sélection égyptienne dominée et défaite 4-0. Une terrible humiliation subie à domicile, devant un public médusé.

Après une première période assez équilibrée, les petits pharaons qui devaient absolument gagner ce match pour espérer se qualifier en quart de finale, ont été submergés par les vagues sénégalaises. Avec un triplé de Pape Demba Diop, l’actuel meilleur buteur de cette CAN U20 (4 réalisations) et un but de Ibou Sané, les Lionceaux ont renversé la tendance en quelques minutes. Totalement découragés, les égyptiens ont tant bien que mal évité la catastrophe avec une “manita” chez eux.

N’empêche que l’Égypte, pays hôte, dans cette CAN U20, sort par la petite porte avec deux défaites et un match nul, mais surtout avec aucun but marqué. Contrairement aux Lionceaux qui consolident leur première place dans le groupe A avec un carton plein : trois victoires et sept buts inscrits en trois rencontres...