CAN U20 : Le Président Macky Sall galvanise les Lionceaux après leur brillante première phase !

La victoire des lionceaux face à l’Égypte (4-0) en match de poules ce samedi, n’a pas échappé au président Sall. Premier supporter des sélections nationales, le chef de l’État a été séduit par le parcours sans faute réalisé par les petits génies du ballon rond qui ont été ultra dominateurs en plus d’une qualification en quart de finale de la CAN U20.

Suffisant pour recevoir le soutien du pensionnaire du palais de la République : “Chaleureuses félicitations à notre équipe nationale de football U20 et à son encadrement pour cette brillante performance en phase de poules de la CAN. Trois matches, trois victoires ! Bravo et bonne chance pour le reste de votre parcours. Dem ba jeex !” Les Lionceaux ont l’une des meilleures attaques (8 réalisations) et la plus solide défense (zéro but encaissé.)