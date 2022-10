CAN Beach 2022 : Les Lions en lice ce samedi contre l’Ouganda…

La 10ème édition de la coupe d’Afrique de Beach soccer démarre ce vendredi, au Mozambique (21 au 28 octobre). Pour leur premier match de la compétition, les Lions du Sénégal vont croiser le fer avec l’Ouganda, ce samedi, à 12h Gmt.

Une entrée en matière qu’il va falloir soigner pour les champions d’Afrique en titre qui, à l’occasion de cette

CAN, sont en mission reconquête du trophée continental (déjà 6 titres dont 3 successifs.)

Sous la houlette de Mamadou Diallo qui a repris les rênes de la sélection, Al Seyni Ndiaye et ses coéquipiers savent déjà à quoi s’attendre.

Dans le groupe B, le Sénégal jouera son match de poule le plus difficile face à l’Egypte, lors de la deuxième journée, le dimanche à 12h00.

En tant que prétendant à la victoire finale, les égyptiens voudront « venger » leurs compatriotes footballeurs (Mohamed Salah et Cie), battus en finale de la CAN 2022 et privés de coupe du monde par le Sénégal.

Enfin, la rencontre contre Madagascar, sera aussi à suivre le lundi 24 à partir de 13h30 Gmt.

En 2015, les malgaches avaient réussi à battre les Lions (3-2, suite aux prolongations), en quart de finale de la CAN.