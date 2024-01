CAN 2024 / Organisation des fan zones : "Il y a tout un package et cela suscite de l'intérêt pour les hommes d'affaires" (Mme Potin, directrice commerciale de la RTS)

Dans un entretien, la directrice commerciale de la RTS, Madame Potin, est revenue en long et en large sur l'organisation des fan zones en insistant sur l'intérêt que cela suscite du côté de certains hommes d'affaires.

"Il y a tout un package et cela suscite de l'intérêt pour les hommes d'affaires parce qu'avant on avait peut être des soucis avec certains médias de la place, mais on a constaté cette année qu'il y a un homme d'affaires qui évolue dans le secteur de l'évenementiel qui est en train de dire des contrevérités par rapport à notre contrat. La Fanzone, comme nous le savons nous tous, c'est un lieu de rassemblement des supporters, en même temps c'est un produit qui intéresse les partenaires et la publicité est actuellement en mutation. Dans le temps, nous étions à l'ère de l'annonce à la radio, mais cela a évolué. Nous connaissons nous tous des spots qui passent à l'antenne, mais de plus en plus les partenaires mettent l'accent sur des produits innovants comme le placement de produits que nous constatons dans les films", a-t-elle indiqué.

Avant d'ajouter qu'il " y a également certains partenaires qui travaillent avec des structures sur les éléments de langage, notamment les organismes et autres qui les traduisent sous forme de films de sensiblisation, mais les bannières aussi, nous l'avons constaté à l'antenne. C'est un secteur qui bouge donc naturellement dans le milieu de l'évenementiel, les partenaires préférent être sur le site pour échanger avec la foule qui est présente afin de présenter leurs produits, les services, en vue de gagner en visibilité. Il y a la présence de leurs visuels sous forme de bannières, etc. En dehors de l'installation de ces fan zones, il y a pas mal d'activités à l'intérieur comme les concerts qui nécessitent beaucoup de charges et SD Consulting est en partenariat avec d'autres structures pour l'installation des écrans et autres...", a-t-elle précisé.

Revenant sur le comportement de cet homme d’affaires, madame Potin de souligner que la Rts a l'habitude de voir ce genre de choses à chaque fois qu'il y a les grandes compétitions. " Il y a toujours des gens qui viennent pour agiter certaines questions qui n'ont aucun intérêt. C'est la Rts qui a l'exclusivité des fan zones et le CNRA s'est déjà prononcé sur la question...", a-t-elle rappelé.

D'après elle, la Rts a préféré " mettre en place ses fan zones pour être en communion avec le public...L'État du Sénégal qui a accompagné la RTS pour l'acquisition des droits, nous a aussi accompagné pour mettre en place ces fan zones...La Rts en profite pour nouer des alliances avec les artistes". Avant de conclure que cette année, de même que l'année dernière, avec le partenaire SD Consulting, l'État a aidé à mettre en place 46 fan zones.