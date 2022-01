CAN-2022: qui sont les trois cas de Covid détectés chez les Lions du Sénégal

Le départ de la sélection du Sénégal pour la Coupe d'Afrique des nations de football, initialement prévu mardi soir, a été reporté à mercredi, à cause trois cas de Covid détectés dans l'effectif. « Il y a au moins trois cas: Saliou Ciss, (Mamadou) Loum Ndiaye et Habib Diallo, en plus d'autres cas suspects », a confié mercredi à l'AFP un responsable du ministère sénégalais des Sports. Les Lions testés positifs --qui évoluent respectivement à Nancy (L2 française), au Deportivo Alavés (Liga espagnole) et à Strasbourg (L1 française) doivent être mis en quarantaine », a-t-il précisé, ajoutant que le départ pour le Cameroun prévu mardi soir avait été remis à mercredi.