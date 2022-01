CAN 2022 : L'Algérie accrochée d'entrée par la Sierra Leone, l'Égypte battu par le Nigeria...

La 33ème édition de la CAN bat son plein au Cameroun. En attendant de voir le match qui opposera le Mali à la Tunisie ce mercredi et celui qui mettra aux prises la Côte d'ivoire et la Guinée Équatoriale, l'ensemble des grosses écuries ont joué leur premier match de poules.



Une coupe d'Afrique pour l'instant pas du tout prolifique en matière de buts avec seulement 09 réalisations inscrites en 09 matches disputés sur les 12 rencontres prévues durant la première journée. En attendant les trois derniers matches de la première journée, les filets n'ont pas beaucoup tremblé.



Après les sorties victorieuses du pays hôte, le Cameroun, qui s'est défait du Burkina Faso (2-1), et le Sénégal qui a arraché une victoire in extremis contre le Zimbabwe (1-0.), le tenant du titre l'Algérie, a été accroché par une modeste sélection de la Sierra Leone alors que le Nigeria s'est imposé face à l'Égypte de Mohamed Salah (1-0.)