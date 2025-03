C1: Arsenal en quart après avoir dominé Eindhoven (aller 7-1, retour 2-2)

Après avoir surclassé Eindhoven chez lui (7-1) lors du 8e de finale aller de la Ligue des champions, Arsenal a fini le travail en concédant le nul mercredi à Londres (2-2) et défiera en quart le vainqueur d'Atlético-Real.



Dans ce match retour sans suspense et avec une équipe largement remaniée, les Gunners ont marqué par Oleksandr Zinchenko (6e) et Declan Rice (37e). Ivan Perisic (18e) et Couhaib Driouech (70e) ont réduit l'écart pour les Néerlandais.