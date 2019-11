Burkina Faso : Le bilan de l'attaque du convoi minier de Boungou revu à la hausse, 37 morts et 60 blessés.

La violence armée s'est encore exprimée au Burkina Faso. Si ces derniers jours, c'est le nord du pays qui était le théâtre des attaques meurtrières contre des soldats et des civils, ce mercredi 06 novembre, c'est l'est qui a servi de cadre aux malfaiteurs.



Dans cette partie du pays, ils s'en sont pris à un convoi minier de la société canadienne Semafo.



Cinq autobus qui transportaient des employés burkinabès, des entrepreneurs et des fournisseurs de SEMAFO et leur escorte militaire sont tombés dans une embuscade, à Boungou.



Les échanges de coup de feu ont occasionné la mort de 37 personnes, selon le Gouverneur de la région de l'est cité par Radio Omega. Selon cette même source, l'attaque a fait 60 blessés.