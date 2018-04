Bras de fer Etat / Syndicats d’enseignants : La solution médiane du Médiateur de la République

Dakaractu Tv a servi de tribune à différents protagonistes de la crise scolaire pour proposer des solutions y adaptées. Parmi les illustres intervenants à l’émission « Grand Débat », le Médiateur de la République. « L’an passé il y a eu une situation de paix grâce à Dieu », s’est d’emblée félicité M. Alioune Badara Cissé au téléphone de notre confrère Badara Diop. Pour l’ancien chef de la diplomatie sénégalaise, « l’essentiel est de tout mettre œuvre pour que les élèves et les enseignants retrouvent le chemin de l’école ».







L’avocat est d’avis que les parties doivent de se faire des concessions mutuelles en ce moment crucial où il n’est plus possible d’élucubrer sur les causes du statu quo attesté. Ainsi, il préconise comme solution médiane que les enseignants, pour ce qui a trait à l’indemnité de logement, acceptent d’empocher une partie de l’argent proposé au gouvernement, en attendant le prochain exercice budgétaire et conformément à « un échéancier, des séquences et un calendrier », arrêtés d’accord parties, et « à respecter », pour hériter du reliquat.







Selon son jugement de Salomon, ceux qui demandent 100 000 F Cfa doivent consentir à prendre 85 000 F Cfa. Par le même mode opératoire, la catégorie demanderesse de 125 000 F Cfa touche 100 000 F Cfa, celle qui sollicite 150 0000 F Cfa prend 100 000 F Cfa. La plus haute catégorie se retrouve avec 100 000 F Cfa sur 200 000 F Cfa, alors prévus si les discussions aboutissent.