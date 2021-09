Braquage sanglant au complexe agro-touristique de Darou Ndoye : un employé âgé de 17 ans était dans le coup, 9 assaillants arrêtés par la gendarmerie.

Le Haut commandant de la gendarmerie nationale, le général de division Moussa Fall, avait mobilisé un groupe d’enquête, avec la compagnie de Thiès et toutes les compétences de la légion centre-ouest, à la suite du braquage sanglant qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi au complexe agro-touristique de Darou Ndoye. 9 assaillants ont été interpellés ainsi qu’un employé du complexe qui était de connivence avec les malfaiteurs.



Selon nos confrères du journal « Libération », des malfaiteurs ont attaqué le propriétaire, un ancien fonctionnaire international, avant d’emporter avec eux la somme de 30.000 FCFA et des habits.



C’est dans la nuit du dimanche à lundi vers 3 heures, que des individus armés de coupe-coupe et d’un fusil de chasse ont fait irruption au complexe agro-touristique se trouvant à Darou Ndoye (Darou Khoudoss, département de Tivaouane). Au passage, ils ont violenté l’épouse de ce dernier pour le pousser à collaborer. C’est en ce moment que des employés, présents dans le complexe, ont voulu venir à la rescousse de leur patron.



Les assaillants ont ouvert le feu tuant l’un d’eux, le nommé Homère Bassène qui a reçu une balle au niveau du ventre. Lors des auditions, les gendarmes ont été intrigués par le comportement curieux d’un des employés, âgé de 17 ans. Gardé à vue pour nécessité de l’enquête, le mis en cause craque et passe aux aveux.



Il informe les gendarmes que le cerveau de l’opération lui avait demandé de le tenir informé du retour des Usa de son patron afin de mûrir un coup qui pourrait lui rapporter une forte somme d’argent. C’est sur ces entrefaites que le cerveau a été pris. 8 autres membres du gang seront ensuite arrêtés par les gendarmes...