Bloqués entre la Mauritanie et le Maroc depuis plus de deux mois : Quatre Sénégalais rapatriés par l’Etat du Sénégal.

Ouf de soulagement pour les sénégalais bloqués depuis plus de deux mois à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie, précisément à la zone appelée PK55, en raison des restrictions liées à la maladie à coronavirus.



Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères parvenu à Dakaractu, quatre du groupe des douze sont arrivés en territoire sénégalais le 1er juin par la voie terrestre.



« Conformément aux dispositions sanitaires, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a procédé à leur mise en confinement obligatoire dans des structures appropriées à Richard Toll », renseigne le communiqué.



Cependant, 08 membres du groupe n’ont pas souhaité rentrer, précise le ministère des Affaires étrangères qui « remercie le gouvernement de la République islamique de Mauritanie pour toutes les dispositions prises afin de faciliter ce rapatriement ».