Bissau : plusieurs blessés graves et des morts lors de la tentative de coup d’Etat liée aux mesures prises contre le narcotrafic et la corruption

Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a indiqué que la tentative de coup d'Etat avortée menée mardi après-midi avait fait « plusieurs blessés graves et des morts ».



« Les assaillants auraient pu me parler avant ces événements sanglants ayant fait plusieurs blessés graves et des morts", a-t-il dit à la presse. Il n'a pas désigné clairement les auteurs du coup de force, mais l'a attribué aux « décisions (qu'il a) prises, notamment la lutte contre le narcotrafic et la corruption » informe l’Agence France-Presse.



Situation sous contrôle…



Le président a assuré aussi que son gouvernement contrôlait la situation, après ce que les pays de la région et l'Union africaine ont qualifié de tentative de coup d'Etat. « Je vais bien Alhamdoulillah » (Dieu merci), a écrit le président bissau-guinéen sur son compte Twitter. « La situation est sous contrôle gouvernemental ».



La capitale de la Guinée-Bissau, petit pays pauvre à l'histoire politique troublée, a été le théâtre mardi du dernier en date d'une série de coups de force en Afrique de l'Ouest en moins de deux ans.



Selon différents témoignages, des hommes en armes sont entrés en début d'après-midi dans le complexe du palais du gouvernement, qui abrite les différents ministères en périphérie de la capitale, près de l'aéroport, et où devait se tenir un conseil des ministres extraordinaire en présence du président et du Premier ministre Nuno Gomes Nabiam. Des témoignages ont présenté ces hommes comme des militaires, d'autres comme des civils.



Des tirs nourris ont ensuite été entendus une bonne partie de l'après-midi. Les alentours du palais ont été en proie à des mouvements d'habitants fuyant les lieux.



Des hommes lourdement armés ont encerclé le complexe, où le président et les ministres étaient présumés bloqués, sans qu'on sache si ces hommes étaient des mutins ou des forces loyales au pouvoir.

Ce qui s'est ensuite passé à l'intérieur du palais et l'identité des auteurs du coup de force restent indéterminés. Aucun bilan fiable d'éventuelles victimes n'a été communiqué.