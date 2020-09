Birkilane/ Sortie médiatique de l'opposition pour s'insurger contre la tournée agricole du chef de l'État : Le maire et ses partisans apportent des précisions.

C'est à travers un point de presse que le maire et ses partisans ont fustigé la sortie médiatique du pôle de l'opposition de Birkilane dénonçant la tournée agricole du président Macky Sall.



Le maire de Birkilane et ses partisans ont de leur côté tenu à balayer d'un revers de main le fait que l'opposition ait jugé inopportune la tournée économique du chef de l'État.

À les croire, ladite tournée relève d'une tradition républicaine, du coup toute voix discordante dénote un "obscurantisme" et "un manque de vision notoire".



" Le geste du président de la République à l'endroit du monde rural est synonyme d'un attachement qui conforte notre choix et notre engagement à ses côtés. Depuis la venue du maire Fallou Fall aux côtés du président Macky Sall, l'opposition est réduite à sa plus simple expression...", ont-ils laissé entendre. Ils ont également souligné que l'État est en train de faire beaucoup d'efforts dans le cadre de la relance de l'agriculture et dans d'autres secteurs...