Birahime Seck après avoir lu le communiqué du Fonsis: « S'il y'a eu un avis d'appel d'offres publiez le et on avance »

Selon le communiqué du ministère de l’hydraulique et de L’assainissement sur le projet de Grand Transfert d’Eau (GTE), c’est « le Fonsis qui a piloté et sélectionné l’entreprise Synohydro en respectant ses procédures en tant que fonds souverain ». Une réponse au coordonnateur du Forum Civil, Birahime Seck qui s’interrogeait sur les procédures de passation du marché. Mais le membre de la société civile reste toujours sur sa faim. « FONSIS, nous avons aussi lu votre communiqué de secours où vous parlez de consultation rigoureuse parmi plusieurs candidats internationaux. Ne jouez pas sur les termes et avec les sénégalais. S'il y'a eu un avis d'appel d'offres publiez le et on avance. C'est simple non ? », exige le coordonnateur du forum civil.