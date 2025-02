Bilan provisoire de l'incendie au marché central de Kaolack : Un blessé et plusieurs cantines détruites

Un incendie d'une rare violence s’est déclaré dans la nuit du samedi à dimanche au marché Zinc de Kaolack, plus précisément dans le secteur de "Pack Ba". Le sinistre, survenu vers 22 heures, a causé d’importants dégâts matériels, estimés à plusieurs millions de FCFA.



Selon le commandant Djibril Sall, du groupement d'incendie et de secours n°3, "les secours de Kaolack ont été alertés à 22h37 pour un incendie au niveau du marché. Sur place à 22h50, il s'agissait d'un feu de marché touchant des scieries et des cantines à usage mixte, couvrant une superficie d'environ 1000 m². Une victime, souffrant de brûlures légères, a été évacuée vers l'hôpital régional de Kaolack. Les dégâts matériels sont considérables, mais la rapidité d'intervention des secours a permis de limiter les risques de propagation et de maîtriser l'incendie après environ une heure d'opération."



Lors de cette intervention, le groupement d'incendie et de secours n°3 de Kaolack a mobilisé 15 engins et plus de 50 personnels.



Les circonstances exactes de ce sinistre restent inconnues, mais une enquête a été ouverte par les autorités compétentes. Pour rappel, un incendie similaire s’était déclaré au marché "Guédji" de Kaolack le 22 décembre dernier, causant également d’importants dégâts matériels.