Bilan couvre-feu : 15.600 interpellations, 425 déferrements

Le couvre-feu est derrière nous. C’est le temps des comptes et mécomptes. La Police nationale, appelée aux côtés des gendarmes et de l’Armée, a dévoilé ses chiffres du couvre-feu. Du 23 mars début du couvre-feu à nos jours, sur le segment uniquement du transport, 15 600 personnes ont été interpelées pour différents motifs et 425 individus déférés pour non-respect du couvre-feu. La capitale sénégalaise arrive en tête de peloton. À Dakar, 10395 individus ont été interpellés. Les autres régions ne sont pas en reste. 11 131 personnes ont eu maille à partir avec la justice parce qu’elles ne couvraient ni la bouche ni le nez. Au total, 21 926 sénégalais ont été verbalisés. La violation sur le transport interurbain n’est pas en reste mais les déviants ne sont pas nombreux. La police n’a interpellé que 128 personnes. Pour les véhicules mis aux arrêts, la Police annonce 3035 véhicules immobilisés, 2180 motos également. Sur le dispositif du nombre de passagers, certains chauffeurs n’ont pas respecté les consignes. La police a ainsi saisi 1200 pièces d’identité pour surnombre de passagers et non-respect du port du masque. La police a aussi fait dans la sensibilisation pour maintenir cette mesure barrière afin de limiter la propagation du virus informe aussi le « Témoin ».