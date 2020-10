Bilan année Scolaire 2020/Perspectives 2021 : L'UNAPEES félicite les acteurs et se projette

Les examens se sont bien déroulés malgré la menace d’année invalide qui planait sur l’Education Nationale. Du moins, c'est l'avis du président de l'Union Nationale des Parents d’élèves et Étudiants du Sénégal. Selon Abdoulaye Fané, « il y’a eu des menaces liées à l’hivernage et plus particulièrement à la pandémie. Il y’a eu un grand préjudice dans le système éducatif. Mais les résultats des examens ont été excellents, parce que nous avons 74,52% pour le BFEM, 72,4% pour le CFEE et 48,22% pour le Baccalauréat. » Des résultats qui laissent sceptique un groupuscule de personne de mauvaise foi. « C'est même une insulte au système éducatif », selon toujours M. Fané qui juge que c’est le fruit de beaucoup d’efforts consentis par les élèves, parents d'élèves qui n'ont ménagé aucun effort, les enseignants, l’État. « Il y’a une conjonction de facteurs qui a fait que ces résultats ont été excellents », dira-t-il. Ainsi, les acteurs du système éducatif travaillent en parfaite synergie pour une rentrée des classes qui se fera dans un contexte Covid-19. « Nous sommes en train de nous organiser. Ce sera très difficile pour l’année prochaine car tous les élèves vont reprendre les chemins de l'école. La distanciation physique ne sera plus possible mais il y’aura d'autres mesures. Nous sommes en chantier et même l’Unapes va mettre sur pied un bureau exécutif national pour faire l'évaluation de l’année écoulée et se projeter vers l'année 2020-2021 », a-t-il annoncé lors d'un entretien accordé à Dakaractu.