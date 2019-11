Bignona : les travaux de réhabilitation du barrage d‘Affiniam bientôt lancés

Le maire de la commune de Mangagoulack (département de Bignona), Ousmane Diédhiou, a reçu la visite de l’ingénieur chinois chargé des travaux de réhabilitation de l’ouvrage, accompagné par le directeur du barrage d’Affiniam.

Cette rencontre qui s’est tenue ce dimanche avait pour objectif d’annoncer au maire de la commune, le démarrage des travaux de réhabilitation du barrage d’Affiniam. Se réjouissant de cette bonne nouvelle, l’édile de la commune de Mangagoulack a annoncé l’organisation d’une journée de prières, prévue le 17 novembre prochain. À cet effet, Ousmane Diédhiou a invité les populations à prendre part à cet événement religieux qui a pour but de formuler des prières pour la bénédiction du démarrage des travaux de réhabilitation de cette infrastructure. L'aboutissement de ce processus est l'une des retombées de la visite d’état effectuée par le président de la République populaire de Chine au Sénégal, les 21 et 22 juillet 2018. Une occasion pour les deux États de magnifier leur coopération bilatérale à travers la signature d'importants financements, dont la réhabilitation du barrage d’Affiniam, une vielle doléance des populations du département de Bignona.

Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural lancera les travaux de réhabilitation le 17 novembre prochain, en présence de l'ambassadeur de la République Populaire de Chine.