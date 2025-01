Benin : Kémi Séba, militant panafricain, annonce officiellement sa candidature pour l'élection présidentielle de 2026

Kémi Séba, de son vrai nom Stellio Gilles Robert Capo-Chichi, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle béninoise prévue en avril 2026. Le militant panafricaniste et président de l'ONG Urgences Panafricanistes a fait cette déclaration le 5 janvier 2025 dernier, via une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux.



Dans son allocution, Kémi Séba a dressé un tableau sombre de la situation socio-économique du Bénin, critiquant la gouvernance du président Patrice Talon. Il a déclaré une crise sociale favorisant les plus riches, tandis que la majorité de la population vit dans des conditions précaires. Il a également pointé du doigt la prédominance des entreprises françaises dans l'économie béninoise, bénéficiant d'exonérations fiscales, alors que les entreprises locales sont surtaxées.



Le Code électoral béninois exige que les candidats à la présidence soient présentés par un parti politique et parrainés par au moins 28 élus, qu'ils soient députés ou maires. Les candidatures indépendantes ne sont pas admises. Face à ces contraintes, Kémi Séba a évoqué plusieurs stratégies pour contourner ces obstacles institutionnels. Le militant panafricaniste compte notamment sur le soutien du parti « Les Démocrates » de l’ancien président Boni Yayi, le seul parti politique de l’opposition ayant le nombre de parrainages suffisant pour accéder aux élections.



Cette annonce intervient alors que le président Patrice Talon, au pouvoir depuis 2016 et réélu en 2021, s'approche de la fin de son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle de 2026 est prévu pour octobre 2025. Kémi Séba devient ainsi l'une des premières figures publiques à se positionner pour cette échéance cruciale.