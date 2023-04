Bécaye Mbaye : "Quand Mame Less m'a donné la présentation du journal en wolof après celui du français par Mamadou Ibra Kane ..."

Il ne pouvait pas ne pas faire son témoignage sur le défunt Mame Less Camara. Le communicateur traditionnel Bécaye Mbaye a révélé que c'est grâce à Mame Less qu'il a travaillé à la radio. "C'est lui qui m'a sorti de la rue. C'est grâce à lui que j'ai commencé à travailler à la radio comme animateur. Un jour, après la présentation du journal français par Mamadou Ibra Kane, il m'a trouvé dans la salle pour me dire de présenter le journal en wolof. J'étais étonné et avais la trouille... ", fait-il savoir lors de la levée du corps de Mame Less Camara.