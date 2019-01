Bébé de l’année 2019 à Saint-Louis: un nouveau-né de sexe féminin dame le pion au garçon

A sa naissance, la sage femme d’état Hawa Sy qui s’occuper du nouveau né, a annoncée que l’heureuse gagnante se porter très bien et pesait à la naissance prés de 3 kilos. Le bébé fait, évidemment, la joie de ses parents, en premier lieu de sa maman laquelle se porte bien et goûte actuellement à un repos bien mérité après un réveillon qu'elle n'est pas prête d'oublier après un accouchement dont, les premières grosses contractions ont durée prés d’une heure. Le comité d’organisation qui est à sa 11eme édition a apporté beaucoup de cadeaux à la couple féminine selon présidente Mme Michelle Sy, cette cérémonie doit être un moment fort pour les autorités locales de la ville tricentenaire a tout mettre en œuvre pour accompagner le nouveau-né et sa mère sur le plan médicale et social.