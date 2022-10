Beach Soccer – Coupe COSAFA : Le Sénégal renverse l’Egypte et remporte la finale…

Comme on se retrouve entre le Sénégal et l’Egypte ! Après avoir privé les Pharaons de la CAN et d’une qualification à la coupe du monde de football, les Lions viennent de les dominer en finale du tournoi COSAFA.



Cette fois-ci, c’est en Beach soccer que le Sénégal a imposé sa domination en battant les égyptiens 5-3, ce samedi. Une bonne chose de faite en perspective de la CAN de Beach soccer Mozambique 2022 prévue du 21 au 30 octobre.