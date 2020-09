Bavures policières contre Adja Ndiaye de Dakaractu : Les Cameramen interpellent leur tutelle et Aly Ngouille Ndiaye.

Au lendemain de l’agression policière de la camerawoman de Dakaractu, l’association des cameramen du Sénégal s’est réunie dans les locaux de la boîte pour élaborer les premières stratégies de lutte à mettre en œuvre pour que justice soit faite. Ainsi, en conférence de presse, ils ont dénoncé cet acte crapuleux et interpellent les ministres de la Communication et de l’Intérieur pour que justice soit faite pour la pauvre dame.



« Ces hommes qui sont censés nous protéger nous brutalisent. Je me dis que la situation est alarmante. Nous interpellons le ministre de la Communication Abdoulaye Diop et son homologue de l’Intérieur, le ministre Aly Ngouille Ndiaye qui est le responsable en chef de la police. C’est toute une corporation qui est agressée. Nous allons déposer une plainte. Nous allons dans les jours à venir, déposer une autorisation soit de sit-in ou de marche pour manifester notre colère contre ces bavures », informe Djiby Diallo, chargé de la communication.