Batailles politiques: Amadou Bâ réaffirme sa posture d’opposant et donne rendez-vous à ses militants

Depuis sa sortie acceptant et félicitant le nouveau président de la République Bassirou Diomaye Faye, le candidat malheureux de la précédente élection s’est terré dans un mutisme. Amadou Bâ fait sa réapparition à travers une lettre adressée aux militants et globalement aux sénégalais qui ont fait confiance en son projet. L’ancien Premier ministre estime qu’à travers cette élection présidentielle, la démocratie sénégalaise s’est encore illustrée de la plus belle des manières.







« Le peuple sénégalais a administré au monde entier une leçon de maturité et de sérénité dans sa volonté de paix et son idéal démocratique, fidèle à sa longue tradition d’hospitalité » déclaré l’ancien candidat de la majorité qui réitère ses remerciements au Président sortant, Macky Sall, pour son œuvre exemplaire à la tête du Sénégal, mais également pour le choix porté sur sa personne en qualité de candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Amadou Bâ exprime sa gratitude à tous les leaders et militants de la grande coalition et celle, plus large, de la majorité présidentielle sortante.







Après avoir félicité le nouveau président Bassirou Diomaye Faye à qui il souhaite une pleine réussite dans sa mission à la tête de l'Etat, Amadou Bâ enfile sa tenue d’opposant: « je reste résolument engagé et prêt à mener et gagner les batailles du futur. C'est dans cette disposition que j’exhorte tous les républicains et démocrates de notre pays à une cohésion

renforcée et à une solidarité sans faille » conclut le désormais membre de l’opposition sénégalaise.