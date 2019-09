Bassirou Diomaye Faye (MONCAP) : 'Me El Hadji Diouf a été condamné pour agression sexuelle'

En marge de la conférence de presse du mouvement des cadres patriotiques, l’affaire des 94 milliards a refait surface et Bassirou Diomaye Faye estime que Me El Hadji Diouf est dans son rôle de comédien. « Je ne crois pas que Me El Hadji Diouf soit en mesure de décrédibiliser Ousmane Sonko », a précisé le président du MONCAP.



Poursuivant, il raconte une histoire pas si drôle à l’endroit de l’avocat de la défense de Mamour Diallo. Bassirou prétend avoir sur son téléphone une condamnation, en 2012 de la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris qui arrête Me El Hadji Diouf pour agression sexuelle.



Selon lui, ce dernier ne conteste pas les faits car la condamnation était devenue définitive. Et il s’en est sorti c’est grâce à son statut de député et des relations qu’entretiennent la France et le Sénégal. Ainsi, Bassirou Faye a décidé de le mettre au défi de contester les faits indiqués, sous peine de diffuser l’arrêt. Donc, à l’entendre, Me El Hadji Diouf n’est pas en mesure de décrédibiliser Ousmane Sonko. Et pour finir, il signe que « nous ne pouvons plus rien ajouter à cette histoire des 94 milliards ».