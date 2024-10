Barthélémy Dias, tête de liste de la coalition Sam Sa Kaddu, chez les foyers religieux

Dans le cadre de sa campagne pour les prochaines élections législatives, Barthélémy Dias, leader de la coalition Sam Sa Kaddu, a entrepris une série de visites auprès des figures religieuses de Dakar, dans un geste de respect et de reconnaissance envers les institutions spirituelles du Sénégal. Son périple l’a conduit auprès de Monseigneur Benjamin Ndiaye, Archevêque de Dakar, de Thierno Madani Tall, Khalife de la famille Omarienne, et de Serigne Maodo Sy Dabakh. Ces rencontres selon le maire et sa coalition, témoignent de leur engagement pour une démarche politique fondée sur les valeurs de dialogue, de tolérance et d'inclusion.











Une démarche pour le respect et le dialogue avec l'Église







Accueilli par Monseigneur Benjamin Ndiaye, Barthélémy Dias a exprimé son admiration pour le rôle de l’Église catholique dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale au Sénégal. Dans un pays où la diversité religieuse est source de stabilité, la rencontre avec l’Archevêque de Dakar revêt une importance particulière. Barthélémy Dias a souligné : « Dans chaque démarche, nous devons respecter nos différences et nous appuyer sur ce socle de tolérance qui caractérise notre pays. L’Église est une institution clé qui incarne cette paix, et je suis honoré de pouvoir échanger avec Monseigneur Ndiaye sur nos aspirations communes pour une société plus juste », a indiqué le maire de Dakar.











Rencontre avec la communauté Omarienne pour renforcer la fraternité







La rencontre avec Thierno Madani Tall, Khalife de la famille Omarienne, a permis de renforcer les liens avec cette communauté influente. Barthélémy Dias a rendu hommage à l’héritage de Cheikh Omar Foutiyou Tall, rappelant le rôle de la famille Omarienne dans la spiritualité sénégalaise. Leurs échanges ont porté sur la jeunesse, la justice sociale, et l’importance de construire un avenir où chacun a sa place. « Le Sénégal repose sur des valeurs de solidarité et de fraternité ; il est essentiel que la politique prenne en compte ces principes, surtout lorsqu'il s’agit des questions touchant à l’équité et au bien-être de nos jeunes », a affirmé Barthélémy Dias.











L’éducation et l’avenir de la jeunesse au cœur de l’échange avec Serigne Maodo Sy Dabakh







La visite à Serigne Maodo Sy Dabakh a mis en lumière un autre pilier de la société sénégalaise : la famille Sy et son engagement pour l’éducation et le développement de la jeunesse. Barthélémy Dias a salué les efforts constants de la famille Sy pour encourager l'instruction et la formation des jeunes, éléments clés d'une société forte. « Dans un Sénégal où la jeunesse représente l’avenir, il est crucial de s’unir pour offrir des perspectives concrètes. La coalition Sam Sa Kaddu s’engage à donner à chaque jeune les moyens de réussir », a-t-il déclaré. Serigne Maodo Sy Dabakh a encouragé cette vision d’un Sénégal uni et prospère, basé sur des valeurs communes et des engagements forts.











En effet, par ces visites, Barthélémy Dias réaffirme son attachement aux valeurs religieuses et sociales du Sénégal. La coalition Sam Sa Kaddu souhaite ainsi montrer son engagement pour un dialogue permanent avec toutes les forces vives du pays, dans un esprit de solidarité et de cohésion nationale. En plaçant l’inclusion et la fraternité au cœur de sa démarche, Barthélémy Dias aspire à un Sénégal où les citoyens, quels que soient leur croyance et leur origine, se sentent respectés et soutenus. Ces visites illustrent sa volonté de bâtir une nation forte, unie et tournée vers l'avenir.