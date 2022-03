Barrages Mondial 2022 / Préparation Sénégal vs Égypte : La FSF tient une conférence de presse ce mardi...

La fédération sénégalaise de football prend les devants pour une bonne organisation du match retour des barrages du Mondial Qatar 2022. Pour ce faire, une conférence de presse a été expressément prévue ce mardi matin, informe l'instance dirigeante du football sénégalais via un communiqué.

« La fédération sénégalaise de football informe qu'elle tient une conférence de presse ce mardi à son siège à l'issue de la réunion de l'inter-commission chargée de préparer le match retour Sénégal vs Égypte du 29 mars et comptant pour les barrages qualificatifs au mondial 2022. »

Il s'agira de la première rencontre officielle qui se tiendra au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio inauguré le 22 février dernier.