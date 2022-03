Barrages Mondial 2022 / Égypte – Sénégal : Les Pharaons sont-ils fragilisés par les blessures de Salah et Trezeguet ?

Sorti sur blessure le samedi au cours de la rencontre de Premier League qui opposait Liverpool à Brighton, suite à un coup reçu au pied, Mohamed Salah (81 sélections 47 buts) pourrait manquer la prochaine sortie des Reds contre Arsenal, ce mercredi. Pire, à dix jours du match de barrages aller prévu le 25 mars contre le Sénégal au Caire et le 29 à Dakar, l’état de santé de la star égyptienne inquiète.



À cela s’ajoute la blessure d’un autre atout majeur de l’attaque égyptienne, Mahmoud Hassan (27 ans, 54 sélections, 8 buts) alias « Trezeguet », est également touché. Le pensionnaire d’Aston Villa actuellement prêté à Istanbul Basaksehir risque d’être très court physiquement d’ici la première manche des barrages. Trezeguet restait sur une folle série de 04 réalisations et une passe décisive pour ses 04 premiers matches avec son nouveau club.



Pour ce qui est du buteur de Liverpool, il était absent de l'entraînement collectif ce lundi. Mo Salah qui était sur une bonne dynamique aussi bien en club (meilleur Premier League avec 20 buts, 30 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues) qu’avec sa sélection (finaliste de la CAN 2021, trois buts), pourrait être indisponible. Une potentielle indisponibilité sur laquelle le club ne s’est pas encore prononcé mais qui pourrait s’avérer déterminante pour la suite des évènements cités ci-dessus.



Finalement, ce mardi, l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp affirmait en conférence de presse d’avant-match contre Arsenal que : « C'était gonflé et douloureux mais hier un peu moins gonflé, moins douloureux. J'ai reçu un message avant la conférence de presse qu'il est prêt à s'entraîner et nous verrons à quoi ça ressemble. » Rien de bien rassurant jusque-là…



De leur côté, les dirigeants égyptiens, notamment le porte-parole de la fédération égyptienne, Walid El-Atar, rassure et parle d’une blessure mineure qui ne devrait pas l’empêcher de prendre part aux barrages. « Je peux dire que sa blessure est mineure et ne l’empêchera pas de participer aux matches contre le Sénégal », a-t-il informé.