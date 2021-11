Barrages Coupe du Monde 2022 : Le Portugal, l’Italie et la Turquie dans la voie C, s’arrachent l’un des trois tickets

C’est désormais officiel! Les équipes barragistes pour les derniers tickets de qualification au mondial Qatar 2022 de la zone Europe ont connu leurs adversaires.



Les 12 nations barragistes comptent trois mastodontes dont les deux derniers champions d’Europe (Italie et Portugal) s’arrachent les trois derniers billets pour le Qatar.



Les dix deuxièmes de la phase de poules et deux sélections repêchées grâce à leur classement dans la Ligue des Nations vont donc disputer ces matches capitaux.





Le format des barrages c’est, les nations s'affrontent en demi-finale en un seul match, puis en finale, toujours en une seule rencontre. Les trois qualifiés rejoindront donc les dix autres formations européennes qui ont déjà validé leur billet mi-novembre pour le Qatar.



Le tirage au sort complet des barrages zone Europe



Voie A



- Ecosse - Ukraine



- Pays de Galles - Autriche



Voie B



- Russie - Pologne



- Suède - République Tchèque



Voie C



- Italie - Macédoine du Nord



- Portugal - Turquie