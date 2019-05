Barca – Liverpool / Sadio Mané dévoile le nom de son idole : « Ronaldhino était mon héros de jeunesse… »

En marge du match de demi-finale aller de la ligue des champions entre le Barca et le club Anglais de Liverpool ce mercredi à 19h GMT, Sadio Mané qui faisait face à la presse internationale à l’occasion de la conférence d’avant-match, a dévoilé le nom de l’un de ses héros de jeunesse. L’enfant de Bambali (Sénégal, Sédhiou), interpellé sur le sujet, s’est dit ravi de jouer dans l’antre mythique du Camp Nou, face à des joueurs de classe mondiale comme Lionel Messi.



En outre, il a révélé que ce match revêt un cachet particulier vu que l’un de ses héros de jeunesse a joué au Barca, et il s’agit ni plus ni moins que de Ronaldhino. Le virevoltant technicien Brésilien qui a longtemps ébloui le monde du football de par son style de jeu fantasque et atypique.



Dès lors, pas étonnant que Mané le compte parmi les footballeurs qui ont marqué sa jeunesse. D’après lui, « Dinho » l’a surtout frappé de par sa technique exceptionnelle et ses dribbles diaboliques. L’on devine aisément les influences qui ont contribué à façonner le style de jeu de l’attaquant des « Reds ». Auteur de 24 buts toutes compétitions confondues (dont 4 en ligue des champions), le Sénégalais aura à cœur de briller ce soir, face à l’ogre Catalan…