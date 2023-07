Bara Gaye : " Nous sommes d'accord pour ce filtre à condition que nos préoccupations soient prises en compte "

Le maire de la commune de Yembeul Nord est pour ce projet de loi. Mais Bara Gaye pose ses conditions et regrette en ses termes: "le Sénégal ne peut pas signer des chartes et convention et ne pas respecter les décisions de la Cour de justice".



"Un bon système de parrainage est assujettie. Nous sommes d'accord pour ce filtre à condition que nos préoccupations soient prises en compte" précise le maire.



Revenant sur le système de parrainage il évoque un fait qui consiste à dire qu' "aucun guide religieux ne va parrainer ni un agent de l'administration et les opérateurs économiques. Je propose qu'un citoyen parraine au moins deux candidats" conclut-il.