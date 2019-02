Banlieue : La caravane "chaleureuse" de Matar Bâ aux côtés de Eumeu Sène et Boy Niang 2

Avec le lancement de campagne électorale, le ministre des Sports a renoué avec les rencontres de terrain, parfois improvisées ou décidées au dernier moment.



Matar Bâ, fidèle et proche du président Macky Sall, s'est rendu dimanche en banlieue pour une caravane. En visite à Pikine, le ministre s'est posé en avocat du sport de chez nous, et en lutte contre la violence. Sur place, le bain de foule était épique pour Matar Bâ, accompagné du Roi des arènes, Eumeu Sène et du lutteur Boy Niang 2.

Il a été chaleureusement accueilli par une ovation debout des militants de Benno Bokk Yakaar (BBY).

Le patron du sport sénégalais a été acclamé par les habitants de Pikine, dans la bonne humeur. Tout au long de la caravane, des militants de l'Alliance pour la République (Apr) ont brandi des pancartes où était inscrit : "la banlieue avec Matar Bâ pour réélire le président Macky Sall au premier tour"...