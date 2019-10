Bamba Day, Serigne Touba serviteur du Prophète et vainqueur du colonialisme et du radicalisme religieux !

Il a résisté au Colonialisme aliénant de la #France, par la plume, par sa patience, par ses savoirs, par l'éducation donnée à ses disciples, par l'élevation du travail comme acte d'adoration.



Serigne Touba ou Cheikh Ahmadou Bamba déporté par le colon au #Gabon pour y meurt, dans l'ambiance des moustiques sauvages et d'un climat dur, mal traité par la France, sut que l'Avenir était dans la résistance culturelle, dans l'Amour de son Seigneur, dans la poursuite des oeuvres du Prophète Muhammed Paix et Salut sur Lui dont il s'est déclaré le Serviteur, dans l'affirmation de sa Sénégalité, de son Africanité et surtout de son Humanité.



Partout, aujourd'hui, au #Sénégal, et dans certains grandes villes et coins reculés du monde et notamment à #Touba la Sainte, son nom, le nom de Serigne Ahmadou Bamba Mbacké retentit comme un chant strident d'une magnifique sirène donnant l'écho dans l'éternité de ses belles oeuvres salvatrices.



Comme lui, d'autres grands savants musulmans, des aînés ou ceux de sa génération ont aussi sauvé le Sénégal actuel du radicalisme religieux qui exclut d'autres communautés en donnant à ce pays des outils spirituels de garder sa commune volonté de vie commune inscrite dans le marbre lumineux de ses valeurs cardinales.



Jerejef fils de soxna Mame Diarra Bousso. Qu'Allah Continue à vous Illuminer et que votre Baraka descende davantage sur la République du Sénégal, sur l'Afrique et sur toute la planète.

Vous avez aimé et prié pour toutes les créatures du Seigneur, sans exception ! Amen !



- El Hadji Gorgui Wade Ndoye- Genève) - Petit fils de votre Mukhaddam et Discipine direct le grand érudit rufisquois Serigne Daouda Wane pour qui vous aviez prié depuis chez vous en le tenant comme votre fils avant qu'il regagne la France dont il a aidé à libérer du nazisme et de l'anéantissement !