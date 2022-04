Ballon d’or africain 2021 / Absence de date pour la cérémonie officielle : À quand la fin de la grosse farce de la CAF ?

Plus c’est gros, plus ça passe ! Bientôt la fin du mois d’avril 2022, et la Confédération africain de football (CAF) n’a toujours pas annoncé, officiellement, la date des CAF Awards de l’année civile 2021.



Une situation qui commence à friser le sabotage voire une sorte de banalisation de l’évènement par l’actuel président de la CAF, Patrice Motsepe et ses proches collaborateurs.

Plusieurs médias avaient déjà annoncé que ledit événement devait se tenir au plus tard à la fin du mois de mars 2022. Sauf que depuis lors, aucune communication n’a été faite dans ce sens. L’instance faîtière du football africain reste muette sur la question et ne semble pas y accorder une grande importance.

À ce jour, la liste préliminaire des lauréates présélections (meilleur, joueurs et joueuses de l’année) attend d’être publiée, celle des finalistes n’en parlons même pas ! On aurait dit que les CAF Awards ne sont pas du tout inscrits dans le nouvel agenda de la CAF. Justement, certaines rumeurs font état d'une hésitation de la part des dirigeants concernant le lieu qui devrait abriter l’édition de 2022…

Le ballon d’or africain serait-il en passe de perdre sa valeur ? Une question dont la légitimité est d’autant plus grande dans un contexte où les footballeurs africains réclament plus de reconnaissance s’agissant du ballon d’or. Comment peut-on négliger et manquer de respect à ce point au monde du football africain qui, à travers ce rendez-vous de grande importance, célèbre ses talents.

Depuis la 29ème édition qui avait été organisée en Égypte (Hurghada) le 07 janvier 2020 avec à la clé la consécration de l’attaquant international Sénégal, Sadio Mané, aucune cérémonie n’a été organisée. Car, en 2020, au motif que la pandémie de la Covid-19 avait faussé les règles du jeu, les Awards avaient été annulés. Une injustice qui avait peut être privé Sadio Mané d’un doublé.



Pour cette année 2021, au lendemain de la CAN 2022 qui a vu le sacre du Sénégal d’Aliou Cissé, en plus d’une année exceptionnelle pour Édouard Mendy qui a quasiment tout remporté avec son club Chelsea, les CAF Awards devraient avoir une coloration sénégalaise.

En effet, si Édouard Mendy est presque assuré de remporter la palme, sauf revirement exceptionnel, du côté du meilleur entraîneur, Aliou Cissé qui vient de gagner la CAN et de qualifier les Lions à la coupe du monde Qatar 2022, part en pôle position.



De même que le titre de la meilleure sélection qui pourrait revenir au Sénégal qui devrait également avoir quelques joueurs dans le onze type de l’année…