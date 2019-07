Balla Gaye 2 répond a Boy Niang : « Dou am sax matteu bay taleu fondé... »

Le Lion de Guédiawaye n’a visiblement ps apprécié la

sortie de Boy Niang 2 disant qu’il avait sa bouillie et que tous les lutteurs de Guédiawaye seront servis à tour de rôle.

Présent à l’Open Press de Lac de Guiers 2 à Guédiawaye, Balla Gaye 2 de répondre au fils de Dé Gaulle en disant « on l’a entendu parler. Mais c’est juste des paroles en l’air. Tout ce que j’ai à dire, c’est que samedi, il n’aura même pas du feu pour faire sa bouillie. Il ne verra que du feu. On a préparé ce combat comme il se doit et il verra. Pour le reste, on attend et on verra. Je lance un appel à toute la population de Guédiawaye pour venir soutenir Lac 2 samedi à l’arène nationale... »