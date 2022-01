Balla Gaye 2 / Bombardier : Le B52 domine et bat le lion de Guédiawaye!

Les amateurs de lutte attendaient d’être servis avec cette belle affiche entre Balla Gaye 2 et Bombardier, mais le combat n’a pas été à la hauteur des attentes du public venu nombreux soutenir ses lutteurs. Pour cette deuxième rencontre entre le B52 et Balla Gaye 2, c’est le Mbourois qui a pris le dessus après avoir dominé le fils de Double Less. Balla Gaye 2 a eu cinq avertissements à la grande déception de ses supporters qu'il avait habitué à des victoires en moins de 2 minutes.