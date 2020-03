BUrkina Faso : Le ministre des Transports Vincent Dabilgou, testé positif au coronavirus.

Le Gouvernement Burkinabè semble être qui est le plus touché dans le monde. Après les ministres des Mines et des Carrières, Monsieur Oumarou IDANI, de l'Education nationale Stanislas Ouaro, de l'administration territoriale Siméon Sawadogo et des Affaires étrangères Alpha Barry, c'est le ministre des Transports Vincent Dabilgou qui a été testé positif au coronavirus.

C'est lui-même qui en a fait la révélation sur page Facebook du ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière en ces termes : "Je voudrais informer l'opinion publique nationale, qu'au cours de ma période de confinement et après avoir observé quelques symptômes, j'ai été testé positif au COVID-19. J'invite tous ceux qui ont eu des contacts d'entretiens ou de réunions avec moi à bien vouloir observer la mesure de prévention de confinement de deux semaines".

Le Gouvernement Burkinabè compte désormais 5 ministres testés positifs au coronavirus.