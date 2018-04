BRAQUAGE À TOUBA - Le Juge de Diourbel frappe plus fort que le maître des poursuites en condamnant 4 braqueurs à perpétuité

Le juge de la chambre criminelle de Diourbel a condamné, hier, Bassirou Bâ, Abdou Sow, Ousmane Bâ et Mor Thioub à une peine de prison à perpétuité avec travaux forcés assortie d'une amende de 100 millions de francs CFA. Il a été loin de rejoindre le maître des poursuites qui avait requis une peine de 20 ans de prison avec travaux forcés.



Ils sont coupables de vol en réunion commis la nuit avec armes et moyens de transport, d'association de malfaiteurs. Dans une opération de braquage qu'ils ont menée au marché Ocass de Touba, Bassirou et acolytes avaient dévalisé deux magasins emportant avec eux la somme de 94 millions 750 mille francs. Nabi Ndao et Khassim Seck ont été, en effet, dépossédés respectivement de plus de 92 millions 600 mille francs et de plus de 2 millions 150 mille francs.



Les faits remontent à la nuit du 18 au 19 janvier 2016.