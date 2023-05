BLAISE DIAGNE : PREMIER DEPUTÉ AFRICAIN

Né le 13 octobre 1872 à Gorée, Blaise Diagne, de son vrai nom Galaye Mbaye Diagne selon le professeur Iba Der Thiam, doit son prénom chrétien à l’amitié que sa famille avait pour le bijoutier goréen Blaise Thiam. Il fut adopté par un riche Mulâtre Adolphe Crespin qui l’envoya en France après ses études élémentaires, à Aix-en –Provence. Il rentra à Saint-Louis où il continua ses études.



En 1892, il passa le concours pour entrer aux douanes coloniales. Reçu, il commença sa carrière le 1er novembre 1892 comme Commis de 2ème classe au Dahomey. Il servira au Congo en 1897 et à la Réunion en 1898. Nommé à Madagascar le 1er avril 1902, il ne quittera cette colonie qu’en 1908. En congé en France, il épousa en 1909 Mlle Odette Vilain d’Orléans ; ils eurent quatre enfants : Adolphe, Raoul, Roland et une fille qui mourut en bas âge. Adolphe, l’aîné fut successivement médecin-lieutenant au port de Dakar, médecin-capitaine au service d’Hygiène de Dakar avant d’être affecté à Brazzaville où la Seconde Guerre mondiale le trouva. Il devint membre de la France Libre. De retour à Dakar, après la guerre, il servit comme commandant au service d’Hygiène. Il alla en France où il fut nommé successivement lieutenant-colonel, colonel, général et inspecteur des services de santé de la France d’outre-mer à la rue Oudinot avant de prendre sa retraite. Raoul, le deuxième devint plus tard un joueur de football de renommée du Racing Club de France, le premier noir à jouer dans l’équipe de France et le premier entraineur de l’équipe nationale de Football du Sénégal indépendant. Roland, le cadet fit une carrière administrative dans les Chemins de fer de l’AOF.



Affecté en Guyane en 1910, il revient au Sénégal en Février 1914 pour être élu député du Sénégal au deuxième tour. Nommé commissaire au recrutement des troupes noires durant la Première Guerre mondiale, il a passé un pacte avec les commerçants bordelais en 1923 pour défendre leurs intérêts. Il est réélu en 1924 contre Paul Defferre, avocat à Dakar et père de Gaston Defferre. Il défendait la pratique du gouvernement français en 1930. Nommé Sous-Secrétaired’Etat aux Colonies dans le cabinet Laval, il devait mourir le 11 mai 1934 à Cambo-les-Bains.



L’élection de Blaise Diagne en 1914 comme député du Sénégal a suscité un grand enthousiasme parmi les Africains qui vivaient en France. Mais son rôle dans le recrutement des troupes noires durant la Première Guerre mondiale n’a pas été bien apprécié par certains Africains. Blaise Diagne a été dénoncé en 1924 par certains journaux français comme L’Humanité. Mais il s’est attaqué au journal de la Ligue universelle de défense de la race nègre (LUDRN) : Les Continents. Cet organe de presse animé par un Africain, M. Quenum, fut condamné à payer des dommages et intérêts à Diagne. Cette condamnation fut fatale au journal Les Continents qui devrait disparaître.



Après avoir passé un pacte avec Bordeaux en 1923, B. Diagne tourna le dos à la défense des intérêts des Africains qui l’avaient mandaté. C’est pourquoi il sera attaqué par Lamine Senghor dans son livre La Violence d’un pays publié en 1927.



Blaise Diagne a eu à protéger des étudiants très conformistes ou assimilationnistes comme Lamine Guèye, Issac Foster ou Léopold Sédar Senghor dont il était le correspondant. Il a fait obtenir une bourse à Birago Diop Yandé, père de Suzanne, Christiane, Adrien et Thérèse Diop. Mais il a combattu vigoureusement Soulèye Diagne, ancien élève de l’École normale d’Aix-en-Provence et étudiant en droit à Paris. Il a fait muter beaucoup d’instituteurs ou commis sénégalais dans des postes disciplinaires comme Zinder, etc.



Si Blaise Diagne a pu obtenir en échange des troupes recrutées pour Clémenceau, la création en 1918 d’une Ecole de Médecine à Dakar, analogue à celle de Madagascar et d’Indochine, il n’a pas favorisé l’envoie d’étudiants africain en France.















Ngor DIENG



Psychologue conseiller



Doctorant en philosophie à l’UCAD de Dakar



ngordieng@gmail.com