BCEAO : Lancement de la phase pilote du système de paiement instantané interopérable

La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) va procéder au lancement de son nouveau système de paiement instantané interopérable ce 22 juillet dans l’espace Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 20 juin, la BCEAO informe le public du lancement de la phase pilote du « système de paiement instantané interopérable » de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

En effet, le système de paiement instantané interopérable permet aux usagers d’effectuer des transferts de toute nature, quel que soit le type de compte. Ainsi, les populations de l’espace UEMOA auront la possibilité d’effectuer des transactions d’une banque à une autre, de faire des retraits d'argent sur un distributeur d'une autre banque, par exemple.

« Que le compte soit détenu auprès d’une banque, d’un émetteur de monnaie électronique, d’une institution de microfinance ou d’un établissement de paiement connecté au système interopérable, les usagers pourront désormais effectuer des transferts et des paiements vers le compte de leurs bénéficiaires, même si l'institution financière du bénéficiaire est différente de celle de l’expéditeur. Les fonds seront reçus instantanément et disponibles immédiatement », apprend-on dans le communiqué.

À cet effet, « la mise en œuvre de cette plateforme permettra de proposer une large gamme de services visant à simplifier les transactions quotidiennes des usagers et à stimuler l’innovation financière », assure l'UEMOA…