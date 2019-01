BBY/Koungheul : Pour contester la mise en place d’un comité électoral installé à son insu, le maire Mayacine Camara, met en place un autre comité.

La situation de la coalition BBY de Koungheul, n’est pas au beau fixe et ce depuis le choix porté sur l’honorable député, maire de Ribot pour diriger le pôle régional du parrainage. À cet effet, on s’en souvient, le maire de la commune de Koungheul, M. Mayacine Camara, avait fait une sortie musclée pour contester cette décision du Président. Bis repetita pour l’installation du comité électoral, mais cette fois-ci c’est contre ses camarades de parti et de coalition, que l’édile de la ville du Niani Bambouck, a décidé de s’en prendre. En effet, ces amis de BBY auraient installé un comité électoral sans l’en informer ni de la date, ni de l’heure. Ainsi, il réunira les responsables de la commune et le comité électoral de la commune de Koungheul a été installé ce mardi dans la ville de Koungheul sur convocation du mandataire communal. Plus de 150 personnes ont assisté à cette rencontre. En plus de la compositions des commissions techniques, un collège a été désigné dans lequel tous les responsables des partis de BBY ont été élus. Interrogé sur le comité qui a désigné M. Seydou Sy Sall, monsieur le maire a balayé d'un revers de la main. Selon lui, « un comite convoqué nuitamment et sans le mandataire est nul. » Avant d’ajouter « Les femmes, les jeunes et toutes les corporations ont été convoqués aujourd’hui et en plein jour»