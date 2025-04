BAL 2025 Conférence Sahara : l’AS Ville de Dakar à la relance ce mardi face au tenant du titre Petro de Luanda

La troisième journée de la Conférence Sahara de la Basketball Africa League (BAL) 2025 s'annonce décisive pour l'AS Ville de Dakar (ASCVD) et Petro de Luanda, les deux équipes affichant un bilan d'une victoire et une défaite. Leur affrontement, prévu ce mardi 29 avril, pourrait être déterminant pour la qualification en phase finale.



L’AS Ville de Dakar a créé la surprise dès sa première participation en battant l’US Monastir, champion 2022, sur le score serré de 70-67. Cette victoire historique a été marquée par les performances de Will Perry et du capitaine Bara Ndiaye. Cependant, lors de la deuxième journée, l’équipe sénégalaise s’est inclinée face aux Kriol Stars du Cap-Vert (66-63), malgré les 23 points de Perry et un double-double d’Ater Majok (10 points, 10 rebonds).



De son côté, Petro de Luanda, champion en titre, a débuté la compétition en dominant Kriol Stars 103-74, avec une prestation remarquable d’Aboubacar Gakou. Mais lors de la deuxième journée, le géant angolais a été surpris par l’US Monastir et s’est incliné 87-73.



Avec toutes les équipes de la Conférence Sahara affichant un bilan de 1-1, la rencontre entre l’ASCVD et Petro de Luanda est cruciale. Une victoire permettrait à l’une des deux formations de prendre une sérieuse option pour la qualification au tour suivant. L’ASCVD pourra compter sur le soutien de son public à la Dakar Arena pour tenter de faire chuter le champion en titre. De son côté, Petro cherchera à se relancer après sa défaite contre Monastir.



Le rendez-vous est pris ce mardi 29 avril à 17h30 à la Dakar Arena pour un duel à haute intensité entre deux prétendants sérieux à la phase finale de la BAL 2025.



Alain Bonang