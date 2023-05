Autosuffisance en Viande : Le député et président de l'Union nationale des organisations d'éleveurs du Sénégal, Harona Gallo Bâ réceptionne 300 boeufs de race Guzera

Pour atteindre l'autosuffisance en viande, le président de la République a initié un important programme visant à implanter un peu partout au Sénégal des races de bovines capables de présenter une bonne aptitude à l'élevage boucher. Ce vaste programme qui n'était qu'un rêve est devenu possible avec la réception de 300 bœufs de race Guzera.



L'honorable député, Harona Gallo Bâ, président de l'Union nationale des organisations d'éleveurs du Sénégal, Harona Gallo Bâ par ailleurs Directeur général de la société de gestion des abattoirs du Sénégal (SOGAS) ex Seras accompagné du secrétaire général au ministère de l'élevage, Ousmane Mbaye, du Dg de l'Aibd, Abdoulaye Dièye et de groupements d'éleveurs a réceptionné la première moitié de Guzera.

Ces bœufs subventionnés par l'État du Sénégal à hauteur de 50 % seront acheminés à l'ENSA où ils seront mis en quarantaine pendant dix jours avant d'être remis à leurs propriétaires éleveurs. Selon toujours, Harona Gallo Bâ, maire de la commune de Gamadji Sare dans le Podor, " un autre arrivage de 1000 bœufs est prévu d'ici le mois de juin prochain. Chaque année nous allons faire venir au Sénégal 1000 bœufs pendant dix ans pour atteindre l'autosuffisance en viande".

Il a tenu a remercié le Dg de l'AIBD et le secrétaire général de l'élevage qui n'ont ménagé aucun effort pour leur faciliter la tâche.

Le dg de l'AIBD, Abdoulaye Dièye a magnifié ce geste de haute portée du Président Macky Sall qui vise à booster le cheptel.