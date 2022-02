Autoroute de Saint-Louis : les travaux démarrent en juin avec l’arrivée des premiers financements

La Banque islamique de développement (BID) a accordé un financement de 270 millions de dollars, soit 156,6 milliards FCFA, pour la réalisation du tronçon Louga-Gandon (41 Km) faisant partie intégrante du projet de l'autoroute Dakar/Saint-Louis informe « Confidentiel la lettre quotidienne ». Le chantier devrait démarrer dans 4 mois, soit en juin 2022, et est long d'environ 200 Km.

Il vise à soutenir le développement économique et à renforcer la cohésion nationale et l'intégration régionale. La construction de l'ouvrage devra favoriser des économies sur les coûts d'exploitation des véhicules et le temps de déplacement, en plus de l'amélioration des conditions de vie des habitants. Encore appelée la côtière, cette infrastructure est prévue se dérouler en deux phases. La première phase dont le coût est estimé à 365 millions d'euros part de Tivaouane Peulh à Lompoul sur un linéaire de 114 Km. La deuxième phase quant à elle, concerne un linéaire de 81 Km et relie Lompoul à Saint-Louis, assure CLQ.