Autoroute à péage : Des vaches circulent sur l'axe Malicounda-Diass.

Les usagers de la route se rendant vers Dakar via l'autoroute à péage, sont appelés à plus de prudence. Selon des sources concordantes, un troupeau de vaches en errance circule sur l'axe Malicounda-Diass, et des véhicules seraient même déjà entrés en collision avec certaines d’entre elles.

Le danger étant toujours présent, donc prière faire très attention sur cet axe d’autant que plusieurs véhicules ont déjà été endommagés et au moins sept bovins tués...