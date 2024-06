Autoroute à Péage: Une course entre deux « Ndiaga Ndiaye » se termine par un grave accident

Un grave accident s'est produit, hier soir, dimanche 2 Juin, vers 23h sur l'autoroute à péage, à hauteur du Stade Arena de Diamniadio. Deux cars Ndiaga Ndiaye avec à bord des passagers, faisaient une course sur la route.



Selon les informations partagées sur les réseaux sociaux, l’un des bus a effectué plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser, tandis que l’autre car Ndiaga Ndiaye, immatriculé AA 658 PR a fini sa course folle, renversé sur le bas-côté. Plusieurs blessés ont été enregistrés, certains étaient évacués dans les structures sanitaires les plus proches.