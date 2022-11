Augustin Senghor « Moussa Ndiaye remplace Sadio Mané, Jakobs n'est pas encore forfait... »

En réalité Moussa Ndiaye, le défenseur d’Anderlecht appelé en renfort dans la tanière, ne remplace pas Ismaël Jakobs, mais plutôt Sadio Mané. Une précision faite par Augustin Senghor le président de la fédération sénégalaise de football ce dimanche. D’après lui, à ce stade seul un changement médical peut être effectué. De plus, si la naturalisation de Ismaël Jakobs n’a pas encore été validée par la FIFA, un recours a été introduit afin d’avoir gain de cause et permettre au jeune défenseur de réintégrer officiellement la liste des joueurs…