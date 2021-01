Au SGEE, quand faut-il se mettre au travail... ?

En discutant avec des amis guinéens ou ivoiriens, nous t rouvons, à chaque fois, que l’Etat du Sénégal fait l’objet d’exception dans sa manière de prendre en charge ses étudiants en France. Contrairement aux autres Etats africains, c’est donc des milliards que notre Etat investit pour que les étudiants sénégalais puissent suivre dans de bonnes conditions leurs études en France. Sur ce point, nous ne pouvons que féliciter l’Etat et les agents en charge de l’ exécution de ce travail.

V otre professionnalisme, et non sur votre générosité...

Cependant, nous qui sommes en France, nous ne sommes pas vraiment satisfaits de la manière dont le SGEE travaille, pour bon nombre de raisons. Comment voulez-vous donc être au service des étudiants sénégalais alors que nous pouvons passer des semaines, je dis bien des semaines, à vouloir vous joindre au téléphone, quand nous avons besoin de vous ? Beaucoup d’étudiants ne trouvent plus utile de vous appeler quand des situations d’urgence se présentent à eux. Car, nous le savons, vous n’allez pas répondre immédiatement, alors que le téléphone peut sonner à longueur de journée. Vous ne savez pas si l’étudiant est dans un e situation d’urgence grave, s’il veut juste quelques renseignements administratifs, ni s’il a un problème social important qui requiert votre intervention. Si vous avez un numéro de bureau pour qu ’ on vous contacte, le minimum serait d ’être joignable quand nous vous appelons, car c’est , en effet, pour cela qu’on vous paie.

D’autre part, comment voulez- vous prendre en charge nos problèmes quand vous n’avez ni le respect ni le temps de nous écouter pour nous comprendre ? Je parle sous le contrôle de tous les étudiants sénégalais, je pense que vos ‘’ street-level bureaucrats ’’ qui sont en charge de l’accueil téléphonique doivent bien revoir leur comportement , quand il s’agit de prendre en charge nos problèmes . Après avoir fait un marathon de plusieurs semaines pour vous joindre, vous nous répondez comme si nous étions des mendiants, à votre porte. Nous ne comptons ni sur votre générosité, ni sur votre bienveillance, mais sur votre professionnalisme. Les quelques euros que l’Etat nous octroie ne viennent ni de vos poches, ni des comptes bancaires de vos familles. Donc traitez-nous avec plus de respect, écoutez-nous et essayez de faire un peu votre job au lieu de nous rejeter ou de nous traiter avec « Ñàkk kersa » sans aucune justification. La majeure partie d’entre nous n’est pas boursière et quand on vous contacte, ce n’est pas forcément pour une question d’argent ou de bourse ; c’est souvent pour des soucis administratifs, sociaux, ou scolaires qui demandent votre expertise. Donc, faire votre travail, c’est aussi et surtout, savoir nous écouter , sans nous harceler.

Rompre avec certaines incohérences...

C’est une bonne chose la Bourse d’Excellence... mais à quoi bon sert -elle si elle doit être réservée qu’aux étudiants de prépa, comme si ceux qui sont à l’Université sont des étudiants de seconde catégorie ? Souvent, les étudiants qu i sont acceptés en Prépa ne s’y retrouvent plus après quelques mois d’études. Ainsi, il leur arrive de vouloir aller à l’Université, mais, avec la menace de voir leur