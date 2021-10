Attentat à la Pudeur : Oumar Sow tripatouille une dame de 61 ans et risque 6 mois de prison ferme.

Les faits se sont déroulés à Bambilor. Heureusement, la nommée Tening Dione, la voisine de la partie civile a été témoin des faits. Cette dernière a aperçu le mis en cause en train de s'en prendre à la victime en lui tapotant les seins et les fesses.



Sur ces entrefaites, elle a crié au secours et les jeunes du quartier se sont aussitôt dépêchés sur les lieux. Poursuivant le vieux qui a fini par prendre la fuite, ils l'ont arrêté et conduit d'abord auprès du délégué de quartier et ensuite à la gendarmerie de Sangalkam.



A la barre, le prévenu Oumar Sow nié les faits qui lui sont reprochés. "Je jure devant Dieu que je n’ai jamais fait ce geste ignoble. Fatoumata Diao m’accuse gratuitement sans preuve. Mon seul tort est d’avoir été au mauvais endroit au mauvais moment, puisqu’on s’est rencontré sur un chemin. Il ne s’est rien passé entre nous. Je ne l’ai même pas approchée. Je ne la connais même pas. En plus, je ne pourrais rien faire avec elle, car elle a l’âge de ma mère », a déclaré le mis en cause.



Vu la constance des faits, le représentant du ministère public a requis une peine d’emprisonnement de 06 mois ferme. De son côté, la défense a plaidé pour une application bienveillante de la loi pénale. A l'issue de l'audience, le juge a préféré mettre l'affaire en délibéré jusqu'au 21 octobre prochain...