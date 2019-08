Attaques contre Abdoulaye Daouda Diallo : Le mouvement « banlieue en actions avec Macky » lance la contre-offensive

Les attaques supposées contre le ministre des Finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo irritent les membres du mouvement « Banlieue en Actions pour Macky ». Ce dernier est, semble t-il, accusé d’être derrière les problèmes des fonctionnaires de la Direction de la Coopération Internationale. Pointant du doigt des mercenaires politique tapis dans l’ombre, les membres du mouvement ont « démonté cette tentative vaine de discréditer un honnête citoyen qui hérite de la confiance du chef de l’État ». D’autant plus que selon le leader du mouvement Moustapha Ndiaye, les accusateurs se sont fourvoyés en imputant ce problème au Ministre des Finances alors que le Département auquel ils font allusion, est plutôt rattaché au Ministère de l’Économie et du Plan que dirige Amadou Hott.

Cette confusion qu’ils ont voulu entretenir les a trahis jusqu’à ne plus reconnaître le fonctionnement et la dépendance des services rattachés à chaque Ministère. Ceci montre qu’ils ont tout faux avec des maladresses qui en disent long sur leurs mauvaises intentions, a souligné Moustapha Ndiaye.

Face à la presse, il a laissé valoir que ceux qui sont derrière les attaques contre le ministre perdent leur temps, puisque ce dernier « ne descendra jamais aussi bas pour réagir à des mensonges cousus de fil blanc ». Selon lui toujours, Abdoulaye Daouda Diallo, se caractérise par sa base affective solide, apte à remporter les prochaines échéances électorales avec le Président Macky Sall.

À l'endroit de ses détracteurs, Moustapha Ndiaye lancera que c'est passer à côté de la plaque que de vouloir rendre Abdoulaye Daouda Diallo responsable tous leurs problèmes de la vie...